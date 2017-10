 »  Komárkova KKCG kupuje 70procentní podíl v AutoContu, buduje silnou IT skupinu

Jan Sedlák

Investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka potvrzuje své dlouhodobé ambice v informačních technologiích. Ve středu koupila 70procentní podíl ve společnosti AutoCont Holding. Zbývajících třicet procent nadále zůstává v rukou současného vedení. Obchod ještě musí schválit antimonopolní úřady v Česku a na Slovensku. AutoCont do té doby bude fungovat samostatně.

AutoCont v posledním roce dosáhl na tržby přes čtyři miliardy korun, provozní zisk se pak dostal přes 200 milionů. Holding zaměstnává přes tisíc lidí. Cenu transakce subjekty nekomentují.

KKCG už má v portfoliu několik IT značek. Firma rozjela společnost DataSpring (náš rozhovor), která provozuje datové centrum u Hodonína a buduje cloudové služby. Společně s tchajwanským obrem Foxconn pak provozuje joint-venture SafeDX, pod který spadá datové centrum Lucerna u centrály Sazka (náš článek). Ve hře je další rozšiřování.

KKCG rovněž skrze fond Springtide Ventures investuje do menších firem. Peníze vložila třeba do herní společnosti Geewa nebo izraelského Bio-Nexus (náš text).

Vedení KKCG už delší dobu říká, že IT chápe jako novou strategickou oblast a že zde má vážné zájmy. „Vstup do AutoContu je dalším krokem k naplňování této vize. AutoContu může toto spojení přinést nové zajímavé obchodní příležitosti a skupinu KKCG výrazně posune v IT oblasti,“ dodává investiční ředitel KKCG zodpovědný za technologie Michal Tománek.

Pro KKCG znamená nákup AutoContu mimo jiné získání rozsáhlé sítě zákazníků, kontaktů a obchodníků, což lze propojit s dosavadními ambicemi s cloudy a datovými centry. AutoCont se ostatně ke službám tohoto typu snaží už nějakou dobu přejít. Firma má také zakázky ve státní správě.

AutoCont například provozuje svůj AC Cloud postavený na technologiích v Microsoftu. DataSpring na podzim loňského roku spustil pleAzure.cloud (náš článek), který do sítě Cloud OS Network od Microsoftu rovněž spadá.