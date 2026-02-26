Lupa.cz  »  Komerční televize dosáhly ukončení pirátské streamovací služby Bitplay

Komerční televize dosáhly ukončení pirátské streamovací služby Bitplay

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Online pirátství, stahování, sdílení Autor: Filip Rožánek s použitím DALL-E3, Internet Info

Nelegální streamovací platforma Bitplay skončila. Služba svým uživatelům bez patřičných oprávnění zprostředkovávala přístup k prémiovým sportovním kanálům, živým přenosům a vybraným televizním seriálům. 

Konec pirátské sítě iniciovalo trestní oznámení Asociace komerčních televizí (AKTV), na jehož základě vyšetřovatelé zahájili příslušné úkony trestního řízení.

Zástupci televizních stanic identifikovali podezřelou službu v polovině roku 2025. Provozovatel dlouhodobě ignoroval výzvy nositelů autorských práv k ukončení činnosti. Asociace tedy spojila síly s technologickou společností Warezio, která pro ni monitoruje výskyt nelegálně sdíleného obsahu v internetovém prostředí. Společně shromáždili klíčové důkazy, díky kterým orgány činné v trestním řízení úspěšně vypátraly a ztotožnily konkrétní fyzickou osobu zodpovědnou za řízení celého projektu.

Pirátská síť fungovala prostřednictvím internetových domén bitplay.my, starstreams.pro, starsites.fun a starlive.click. Služba si systematicky budovala diváckou základnu aktivní propagací na sociálních sítích a dalších online kanálech, přičemž svou nabídku cílila primárně na české, slovenské a polské publikum. Těmto divákům prodávala přístup ke sportovním přenosům zcela bez nákupu příslušných licencí od držitelů práv.

Prezident AKTV Marek Singer vnímá policejní zásah jako nezbytnou obranu celého mediálního a sportovního prostředí. „Nelegální streaming poškozuje držitele vysílacích práv, partnery sportovních soutěží i samotné sportovce a sportovní kluby,“ uvedl Singer s tím, že investice do kvalitní produkce vyžadují prostředí s respektem k autorským právům. Zároveň upozornil, že komerční stanice budou nadále aktivně vyhledávat a postihovat subjekty, které nezákonně vydělávají na cizím chráněném obsahu.

Asociace dodává, že využívání pirátských platforem přináší závažná bezpečnostní rizika také samotným divákům. Návštěvníci podobných webů se často stávají oběťmi krádeže osobních či platebních údajů a riskují neúmyslné stažení škodlivého softwaru v podobě počítačových virů, spywaru nebo malwaru.

Pro širokou veřejnost asociace provozuje informační web NormalneLegalne.cz, kde čtenářům nabízí rozcestník bezpečných legálních zdrojů a vysvětluje základní principy ochrany duševního vlastnictví.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

