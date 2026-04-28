Komerční televize se zaměří na osvětu o autorských právech. Asociaci dál povede Marek Singer

Filip Rožánek
Dnes
Marek Singer (TV Prima) Autor: Karel Choc, Internet Info
Asociace komerčních televizí vstoupila do desátého roku své existence. Její letošní prioritou je ochrana autorských práv. Sdružení, které zastupuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, i pro další rok povede v prezidentské funkci Marek Singer.

Televizní asociace spustila informační a osvětový web NormalneLegalne.cz. Tento portál nabízí uživatelům katalog legálních zdrojů pro sledování filmů, poslech hudby či čtení knih a snaží se srozumitelně vysvětlit důležitost respektování autorských práv. Projekt funguje jako preventivní opatření proti stále propracovanějším nelegálním službám na internetu.

Vedení asociace upozorňuje, že diváci v současnosti mohou mít potíže s rozpoznáním legálních služeb od těch pirátských. „V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce. Rádi bychom však naše úspěšné právní kroky doplnili i preventivními opatřeními. Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ uvedl k nové strategii prezident asociace Marek Singer.

Během letošního roku organizace plánuje do iniciativy zapojit další partnery z řad nositelů autorských práv, připravit rozsáhlé edukační materiály a spustit související informační kampaň.

Web kromě přehledu legálního obsahu poskytuje také aktuality, odpovědi na časté dotazy a slovník pojmů, které podrobněji objasňují dopady internetového pirátství.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Čtěte dále



Nejnovější články

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Patří StarDance do vysílání České televize?

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

