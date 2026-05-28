Komise k ČT a ČRo se sejde 9. června. Podle Babiše ji tvoří on, Nacher a koaliční partneři

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek popsal podobu chystané pracovní skupiny k financování České televize a Českého rozhlasu. „Komise vznikla. Komise jsem já, [místopředseda sněmovny Patrik] Nacher a další partneři z koalice,“ řekl ve sněmovně v odpovědi na interpelaci poslance Marka Výborného z KDU-ČSL.
Babiš zároveň uvedl, že jednání se má uskutečnit 9. června ráno. Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu byli podle něj pozváni na schůzku v týdnu od 8. června. „My jim tam oznámíme ten náš návrh,“ prohlásil premiér. „Komise, ty brďo. Kvůli čemu?“ podivil se při odchodu z řečniště.
Vyjádření premiéra je v přímém kontrastu s požadavkem, který tento týden formulovali generální ředitel České televize Hynek Chudárek a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Ve středečním otevřeném dopise žádali vznik odborné pracovní skupiny, která by vedla věcnou a transparentní debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Premiéra zároveň vyzvali, aby zastavil projednávání poslanecké novely poplatků a stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby připravený ministerstvem kultury.
Výborný se Babiše ve sněmovně ptal, zda jeho dřívější slib vytvořit pracovní skupinu stále platí. Upozornil přitom na stovky připomínek k ministerskému návrhu a na poslaneckou novelu, která podle něj může zasáhnout do financování České televize a Českého rozhlasu už v letošním roce.
Premiér výhrady odmítl. Změnu financování označil za splnění předvolebního slibu vládní koalice. Podle něj se má změnit pouze způsob financování, nikoli rozsah zákonem vymezených úkolů obou médií.
Předseda vlády současně vyzval opozici, aby podpořila rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou televizi a Český rozhlas. K takové změně je potřeba ústavní většina, tou ale vládní koalice nedisponuje a musí tedy spolupracovat s opozicí. Babiš ve svém vystoupení také kritizoval současné náklady Českého rozhlasu a počet jeho stanic.
Spor se vede o dva souběžné legislativní návrhy. Poslanecká novela předložená skupinou koaličních poslanců kolem místopředsedy sněmovny Patrika Nachera z hnutí ANO má rozšířit okruh lidí a firem osvobozených od rozhlasového a televizního poplatku. Osvobození by se vztahovalo mimo jiné na domácnosti tvořené lidmi staršími 75 let. U firem a podnikatelů by se hranice zvýšila z méně než 25 zaměstnanců na méně než 50 zaměstnanců.
Druhý návrh připravilo ministerstvo kultury. Počítá se zrušením dosavadních poplatků a s financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Vedení obou médií varuje, že takový model může oslabit jejich finanční předvídatelnost a zvýšit závislost na každoročním politickém rozhodování.
Při čtvrtečních interpelacích se ukázalo, že vláda a vedení obou veřejnoprávních médií mají odlišnou představu nejen o výsledku změn, ale i o samotném procesu. Zatímco Chudárek a Zavoral žádají expertní debatu před dalším projednáváním zákonů, Babiš mluví o koaliční komisi a o schůzce, na které má být ředitelům představen hotový návrh.
„My jsme to projednali na koalici. Máme v tom jasno. Změní se jen jeden zákon, jsem na to zvědav, co budete zase vymýšlet, když se vlastně téměř nic nezmění a změní se jenom financování, tak jak jsme to slíbili, protože my na rozdíl od vás sliby předvolební plníme,“ vyčetl opozici Babiš.