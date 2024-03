Komise rozjela vyšetřování firem Apple, Google a Meta kvůli možným porušením nové regulace

Autor: Depositphotos

Necelý měsíc poté, co v Evropské unii začalo plně platit nařízení o digitálních službách (Digital Markets Act, DMA), začala Evropská komise prošetřovat, jestli je velké online firmy dodržují. Spustila oficiální vyšetřování firem Apple, Google (Alphabet) a Meta a prověřuje také Amazon.





U Googlu a Applu Komise vyšetřuje, jestli firmy vývojářům aplikací i nadále nebrání v tom, aby uživatele odváděli mimo aplikační obchody Google Play a App Store. Podle Komise firmy sice formálně vývojářům „povolily uzdu“, ale nadále jim kladou různé překážky. „Ty mimo jiné omezují možnost vývojářů svobodně komunikovat a propagovat své nabídky a přímo uzavírat s uživateli smlouvy, a to i ukládáním různých poplatků,“ říká Komise.





V této souvislosti zahájila také předběžné šetření podmínek a poplatků, které firma Apple vyžaduje od provozovatelů alternativních obchodů s aplikacemi. Podle DMA jim musí umožnit přístup do zařízení s iOS.

Komise dále zahájila šetření, zda Google ve výsledcích vyhledávání stále nezvýhodňuje své služby (například srovnávač cen, vyhledávač letenek či ubytování v hotelech).

U firmy Apple Komise prošetřuje také to, jestli skutečně plně vyhověla požadavku DMA na to, aby uživatelé mohli snadno odinstalovat předinstalované aplikace, měnit výchozí nastavení systému iOS a svobodně si vybírat alternativní prohlížeče nebo vyhledávače.

Společnost Meta se stala objektem vyšetřování kvůli tomu, že loni v listopadu začala uživatele vybízet k tomu, aby jí buď dali souhlas se sběrem dat a zobrazováním reklam, nebo začali platit měsíční předplatné. Podle Komise volba „zaplať nebo souhlas“ nemusí dávat uživatelům skutečně na výběr. To by mohlo být v rozporu s článkem DMA, který vyžaduje, aby velcí online provozovatelé získali souhlas uživatelů v každém případě, kdy chtějí kombinovat jejich data z různých služeb. Proti tomuto principu protestují také některé organizace na obranu spotřebitelů, včetně českého dTestu.

Komise také oznámila zahájení předběžného vyšetřování, zda firma Amazon neporušuje DMA tím, že ve svému e-shopu zvýhodňuje své produkty před konkurencí.

Všechna vyšetřování chce Komisa uzavřít do 12 měsíců. Pokud by některou z firem uznala vinnou, hrozí jí pokuty až do výše 10 % ročního celosvětového obratu.

Mimo vyšetřování Komise o půl roku prodloužila firmě Meta lhůtu, do které musí zajistit interoperabilitu své komunikační služby Facebook Messenger.