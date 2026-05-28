Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách

Iva Brejlová
Dnes
Temu Autor: Depositphotos

Evropská komise uložila společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, tedy přes 4,8 miliardy Kč. Na základě aktu o digitálních službách (DSA) vyhodnotila, že firma pečlivě neidentifikovala, neanalyzovala a neposoudila systémová rizika nelegálních produktů nabízených na její platformě a z toho vyplývající újmu pro spotřebitele v Evropské unii. A zmiňuje, že se Evropané s velkou pravděpodobností na platformě setkají s nelegálním zbožím.  

Podle aktu jsou platformy typu Temu povinné pečlivě posoudit systémová rizika spojená s jejich službami a přijmout odpovídající opatření. Výše pokuty má odpovídat závažnosti protiprávního jednání i doby trvání. „Neprovedení řádného posouzení rizik – jednoho ze základních kamenů architektury aktu o digitálních službách – je obzvláště závažným porušením aktu o digitálních službách,“ uvádí Komise v prohlášení.

„Posouzení rizik provedené společností Temu podceňuje konkrétní rizika, postrádá specifičnost, není podloženo spolehlivými důkazy a není komplexní. Regulátoři, uživatelé a veřejnost tak zůstávají v nevědomosti o skutečném rozsahu potenciálních škod, které představují nelegální produkty prodávané na Temu. Je čas, aby Temu dodržovalo zákon,“ komentuje Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.

Komise se ve svém dokumentu zabývá mimo jiné hodnocením rizik, které Temu vypracovalo v roce 2024. Formální řízení proti společnosti zahájila už před dvěma lety a od té doby vydala například předběžné obvinění. Podle instituce hodnocení vypracované Temu nesplňuje požadavky nařízení DSA – obsahuje příliš obecné informace a nezohledňuje, jak samotná struktura služby zvyšuje riziko šíření nelegálních produktů. Takzvaný mystery shopping navíc ukázal, že „velmi vysoké procento“ testovaných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními zkouškami a vysoké procento prověřených dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti. Obsahovaly chemické látky nad zákonnými limity nebo hrozily udušením kvůli odnímatelným částem.

Temu má do 28. srpna čas předložit akční plán, kterým ukáže, jak hodlá problémy řešit. Dnes vydané rozhodnutí vychází mimo jiné ze zpráv společnosti Temu o posouzení rizik za rok 2024 a průběžných zpráv za rok 2025, z odpovědí na formální žádosti Komise o informace z roku 2024, z informací třetích stran i ze zmíněného mystery shoppingu, který jménem Komise provedla nezávislá zkušební organizace. Šetření se opírá i o údaje od celních a dalších dozorových orgánů.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

