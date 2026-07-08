Komunistka byla proti, topka nebo starostové pro. Europoslanci opět budou projednávat invazivní Chat Control

Evropský parlament schválil znovuotevření a opětovné projednání Chat Control 1.0, zjednodušeně řečeno skenování soukromých zpráv uživatelů komunikačních aplikací, a to ve jménu boje s ochranou dětí a podobně. Pro byla i značná část českých europoslanců.
Chat Control 1.0 už jednou zmizel ze scény, když jej europoslanci v březnu letošního roku odmítli. Výjimka, která umožňovala skenovat osobní komunikaci, vypršela třetího dubna. Jenže Rada Evropské unie následně přijala původní návrh Evropské komise a spustila takzvané druhé čtení. Europoslanci nyní schválili opětovné projednání výjimky v rámci takzvaného naléhavého postupu.
Pro znovuotevření Chat Control 1.0 hlasovalo 11 českých europoslanců a europoslankyň. Jde například o zástupce Starostů (Danuše Nerudová a Jan Farský) a TOP 09 (Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář), KDU-ČLS (Tomáš Zdechovský) a většinu ANO.
Proti bylo pět českých zástupců, a sice z SPD, KSČM (Kateřina Konečná), Pirátů (Markéta Gregorová), SD-SN a ODS (Ondřej Krutílek). Zástupce Patriotů se zdržel hlasování. Nehlasovali pak zbylí dva zástupci ODS nebo členka ECR.
Pro otevření dalšího projednávání hlasovalo 331 europoslanců, 304 bylo proti. Hlasování o výjimce proběhne tento čtvrtek.
Mezi nejhlasitější kritiky aktuálního postupu patří pirátka Markéta Gregorová. “Jsme ve finálních týdnech vyjednávání trvalého režimu boje s dětským pornografickým obsahem, který by ale zachovával i naše občanská práva a soukromí. To se nelíbí Komisi a ve výsledku ani Radě, která musí ve vyjednávání Parlamentu ustupovat, a Komise tak svůj návrh nestáhla. Jako velké zklamání a zradu demokracie považuji krok předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsoly, která na základě přání své lidovecké frakce jednostranně vyzvala členské státy, aby přijaly svou společnou pozici, čímž se celý legislativní proces znovu rozběhnul. My tak budeme muset o stejném návrhu hlasovat již potřetí. Tentokrát však odmítnout nebo upravit návrh bude mnohem složitější. Budeme potřebovat absolutní většinu všech 720 poslanců, tedy nejméně 361 hlasů. Jde o naprosto bezprecedentní situaci. Komise tak fakticky říká, že výsledek předchozího hlasování nehraje žádnou roli,” shrnula Gregorová.