Končí české herní médium Vortex, příjmy nestačily na provoz

Na českém mediálním trhu končí jeden z nejvýraznějších projektů zaměřený na videohry, minimálně v současné podobě. Od září už nebude v plné palbě vycházet Vortex, který na adrese vortex.cz nabízel textové zpravodajství na kanále na YouTube video obsah jako rozhovory, podcast, recenze, novinky nebo dokumenty.
Vortex byl na trhu zhruba osm let. Nejdříve šlo o spíše volnočasový kanál na YouTube, který se později proměnil v aktivitu na plný úvazek. Začátkem roku 2019 byla založena společnost Vortex Media. V ní po 25 procentech drží hlavní tváře projektu Jiří Bigas a Zdeněk Princ a druhou polovinu společnost Blue Milk ovládaná Jiřím Králem a Petrem Králem. Ti do Vortexu vstoupili jako investoři po dřívějších úspěších s tvorbou videí na YouTube a sociální sítě.
Společnost Vortex Media ve finančním roce 2024 udělala tržby pouze necelých 1,5 milionu korun. Rok předtím to bylo 942 tisíc korun. To na dvě full time výplaty, odměny autorům a spolupracovníkům, hosting, nájem a podobně není mnoho.
Vortex se spoléhal zejména na příjmy z reklamy na YouTube a webu a také na podporu od fanoušků. Firma před několika měsíci oznámila, že pokud se podpora nezvýší, nebude možné médium dál provozovat. Fanoušci začali posílat více prostředků, ale ani to na dlouhodobé udržení nestačilo. Zároveň herní trh dospěl do fáze, že sice bohatne (i když prošel výkyvem po covidových velkých očích), ale neinvestuje do reklamy v tradičních médiích.
Na českém trhu nadále operuje finančně úspěšnější projekt Indian, který projevuje větší obchodní nadání a na rozdíl od Vortexu na YouTube často mění formáty videí, aby vyhovovaly trendům a algoritmům. Za Indianem stojí firma MediaRealms, kterou po 50 procentech vlastní Filip Kraucher a Jakub Červinka (skrze firmu Gods). MediaRealms detaily hospodaření nezveřejňuje.