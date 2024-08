Konec zobrazování zpráv na Facebooku v Kanadě: za rok média přišla o 43 % zapojení na sociálnících sítích

Autor: Depositphotos

Zapojení (engagement) na Facebooku a Instagramu nižší o 85 % a zapojení napříč sociálními médii menší o 43 %. To jsou čísla, se kterými se kanadská média potýkají rok poté, co firma Meta v Kanadě přestala na svých sociálních sítích zobrazovat odkazy na mediální obsah. Uvádí to studie kanadské výzkumné organizace The Media Ecosystem Observatory (PDF).





Meta v srpnu 2023 reagovala na zákon, který dává velkým platformám povinnost platit médiím za používání jejich obsahu online. Norma se v praxi týkala jen společností Meta a Google. Obě nejprve hrozily, že na přijetí zákona budou reagovat tím, že přestanou mediální obsah ve svých službách zobrazovat. Zatímco Google se nakonec s kanadskými úřady dohodl na platbách, Meta loni v srpnu mediální obsah na Facebooku a Instagramu zablokovala.

Studie ukazuje, jak blokování po roce změnilo zapojení (engagement) uživatelů s mediálním obsahem. Na Facebooku a Instagramu šlo o 85% pokles, který nedokázalo vyrovnat zapojení na jiných sociálních médiích: celkový pokles zapojení podle studie činí 43 %. Zapojení (engagement) znamená veškeré reakce uživatelů na sdílený obsah – lajky, sdílení, komentování nebo prokliky.

Studie se z nějakého důvodu nevěnuje změnám v návštěvnosti, kterou Facebook a Instagram na weby médií přinášely, odhaduje jen, že kanadská média kvůli blokování zpráv přicházejí celkem o asi 11 milionů zhlédnutí svého obsahu na Facebooku a Instagramu za den.

Kanadská média se podle studie před blokováním soustředila na sdílení svého obsahu právě na Facebooku a Instagramu, ostatní sociální média používala spíše okrajově. Po zablokování přestala asi čtvrtina kanadských médií (celkem 215 médií) na sociálních médiích aktivně vystupovat. Jde přitom zejména o lokální média (98 % z oněch 215), říká studie.

Zajímavá jsou také čísla týkající se chování uživatelů. Podle studie 86 % dospělých Kanaďanů říká, že Facebook či Instagram používají aspoň jednou měsíčně. Většina z nich (70 % uživatelů Facebooku a 65 % uživatelů Instagramu) přitom v průzkumu tvrdí, že platformy stále používají ke sledování či sdílení zpráv. Skoro polovina z nich zároveň říká, že o žádném blokování mediálního obsahu nic netuší.

Česko přijalo podobný zákon jako Kanada na konci roku 2022. Firmy Google a Meta poté na svých službách u odkazů na mediálních obsah přestaly zobrazovat tzv. snippety, tedy náhledové obrázky a úryvky z textů. Česká norma totiž v souladu s evropskou směrnicí o autorském právu obsahuje výjimku pro prosté odkazy.

Začátkem roku 2024 čeští vydavatelé založili kolektivního správce licenčních práv, který má s velkými online platformami vyjednávat o platbách za obsah. Organizace si od té doby vybrala výkonného ředitele, který ale Lupě na konci letošního července řekl, že ani sedm měsíců po svém vzniku správce ještě není k vyjednávání připraven.