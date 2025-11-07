Konečně, ozývá se ze startupového prostředí k programovému prohlášení vlády. Přidat by se prý měla ještě podpora umělé inteligence

Česká startupová scéna reaguje pozitivně na programové prohlášení nové vlády. Zakladatelé a investoři oceňují konkrétní plány na podporu inovativního podnikání, ale volají také po silnější podpoře umělé inteligence.
„Podle tohoto prohlášení máme historicky první vládu, která startupy a inovační ekonomiku nebere jen jako frázi, ale má konkrétní plán, jak mladé a nadějné podnikatele podpořit a udělat z nás startupovou velmoc,“ chválí Vojta Roček, partner z fondu Presto Tech Horizons. Vysvětluje, že v této oblasti dlouhodobě potřebujeme předehnat státy na západ od nás. „Před volbami jsme strávili hodně času vysvětlováním, co všechno je potřeba změnit – jsme rádi, že to nová vláda reflektuje,“ říká.
„Vláda chce řešit startupový zákon, snižování byrokracie, zjednodušení startu podnikání, pobídky pro investory i doladění zaměstnaneckých akcií. Tedy přesně to, o čem víme, že český startupový sektor brzdí nebo mu chybí,“ vyjmenovává předseda České startupové asociace Martin Jiránek. „Další oblasti, jako možný nový způsob spolupráce flexiworker či pobídky pro penzijní fondy k investicím do startupů přes VC fondy, jsou v Hospodářské strategii ANO, na kterou se Programové prohlášení vlády také odkazuje,“ dodává.
V dokumentu však experti postrádají důraznější zaměření na umělou inteligenci. „Chybí nám silnější orientace na rozvoj pokročilého AI ekosystému. Spolupracujeme s předními českými AI firmami, které mají potenciál formovat, ne jen konzumovat technologie – ale v programovém prohlášení to příliš nevidíme. Teď je přitom ten moment, kdy má smysl takové firmy aktivně podpořit,“ upozorňuje Adam Hamšík, CEO Labyrinth Labs. Dodává, že programové prohlášení se nemusí setkat s reálnými kroky. Pokud by se tak však stalo, startupovému světu by podle něj plány pomohly.
O nutnosti podpory umělé inteligence hovoří i Tomáš Lodňan, CEO GoodRequest. Kromě ní přidává potřebu podporovat reálný výzkum a otevřenost dat. „Dlouhodobě upozorňujeme na evropský problém podkapitalizace vůči USA a Číně a na nedostatečnou konkurenceschopnost; proto vítáme kroky, které snižují bariéry inovací,“ říká.
Za důležitý považují zástupci startupů zejména připravovaný startupový zákon a plánované zjednodušení byrokracie. „Za klíčové považujeme chystaný ,lex startup' včetně rozumného nastavení zaměstnaneckých akcií (ESOP), propojení státních agentur pro jednodušší export a škálování a otevřená data s AI-ready státem,“ vysvětluje Jaroslav Ton, CEO Malcom Finance.
„Pokud budou opatření skutečně implementována a rozpočtově kryta, očekáváme v horizontu 12–24 měsíců zlepšení podmínek pro rozvoj technologických firem: snazší zakládání firem, jistější R&D režim, lepší přístup ke kapitálu skrze nižší rizikovou přirážku a efektivnější motivaci zaměstnanců přes ESOP,“ uvádí. Jako riziko však vnímá nejasnosti některých závazků (např. ETS2) a implementační detaily B2C režimů, které mohou zvýšit compliance náklady, pokud nebudou nastavena rozumná pravidla a výjimky.
Experti se však shodují, že klíčová bude implementace slibů do praxe. Jak poznamenává Hamšík: „Programové prohlášení se nemusí setkat s reálnými kroky.“
Startupový zákon se v Česku začal připravovat ještě za předchozí vlády, ale až v úplném závěru její působnosti. Do té doby technologickým firmám přineslo úlevu nové nastavení zaměstnaneckých akcií. Budoucí změny pro startupy mají obsahovat mimo jiné zvláštní režim spolupráce s OSVČ – nastavit speciálně pro startupy poměr, který není ani zaměstnanecký, ani nezákonné zaměstnávání OSVČ – ale něco mezi tím.