 »  Konica Minolta v ČR navýšila tržby na 1,83 miliardy, vstupuje na trh kamer

Jan Sedlák

Japonská Konica Minolta nadále patří mezi největší zahraniční IT společnosti působící v Česku. V roce 2017 vygenerovala tržby ve výši 1,83 miliardy korun (růst čtyři procenta) se ziskem před zdaněním 120 milionů.

Firma se snaží postupně od roku 2013 z dodavatele řešení kolem tisku přesunout do role poskytovatele IT služeb, zejména pak v oblasti digitalizace a správy dokumentů. IT služby se na obratu aktuálně podílí 15 procenty. Čistě softwarová řešení dosáhla na obrat 257 milionů korun, což je meziroční růst o 27 procent.

Novým trhem, na který Japonci v Česku vstupují, jsou bezpečnostní kamerové systémy. Konica Minolta v roce 2016 koupila za 86 milionů eur 65procentní podíl v německém podniku Mobotix, jehož kamery doplnila o vlastní 3D LiDAR pomáhající s analýzou snímaného okolí.

„Nové řešení nabízí konkrétně funkci sledování pohybu a počtu lidí v daném místě. Například velká obchodní centra nebo maloobchodní firmy tak mohou vyhodnocovat chování zákazníků před jednotlivými vystavenými produkty a upravit podle toho svůj marketingový přístup,“ popisuje ředitel Konica Minolta v Česku Pavel Čurda. Systém chce firma dodávat i třeba do logistiky a aktivit kolem průmyslu 4.0.

Konica Minolta rovněž v Brně provozuje výzkumné a vývojové centrum. V něm vznikl například Workplace Hub, který pracuje s nestrukturovanými daty protékajícími firmami a organizacemi.

„Tržní podíl Konica Minolta v ČR dosáhl v případě černobílých produkčních strojů 70,8 procenta a v segmentu barevných digitálních produkčních strojů se dostal na 60,1 procenta. Na výrazně rostoucím trhu barevných kancelářských multifunkčních tiskáren formátu A3 činil podíl společnosti 35,8 procenta. U černobílých multifunkčních tiskáren formátu A3 byl tržní podíl 41,6 procenta. V segmentech kancelářských multifunkčních tiskáren formátu A4 drží Konica Minolta podíl u barevného i černobílého tisku dohromady 13,6 procenta,“ uvádí dále společnost.