Konsolidace sportovních kanálů. TV Nova přebírá provozovatele Premier Sport

Filip Rožánek
Dnes
Oneplay Sport Autor: O2 Czech Republic
Studio Oneplay Sport

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem společnosti O2 TV s.r.o. do vlastnictví televize Nova. Úřad to oznámil v tiskové zprávě s výsledky aktuálního zasedání. 

Společnost O2 TV je držitelem licencí na provozování televizních kanálů z rodiny Oneplay Sport a Premier Sport. Jejím současným vlastníkem je operátor O2, který stejně jako Nova patří do skupiny PPF.

Výroba sportovního vysílání se tímto krokem koncentruje pod hlavičku televize Nova. Žádost přišla na vysílací radu 29. září. Převod 100% obchodního podílu z O2 Czech Republic na TV Nova se uskuteční k 1. prosinci 2025.

O2 TV s.r.o. v současné době vlastní licenční oprávnění k provozování stanic Premier Sport 1 CZ, Premier Sport 2 CZ, Premier Sport 1 SK, Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3 a Oneplay Sport 4.

Firma má také licence na klony stanice Oneplay Sport, které slouží k poskytování multidimenze (pro potřeby úřední evidence jsou označené přídomkem MD2 až MD8). Ke 30. listopadu zaniknou na žádost provozovatele licence na Oneplay Sport MD7 a Oneplay Sport MD8.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

