Na korunovaci Karla III. se díval více než milion Čechů

Autor: Chris Jackson/Buckingham Palace

Sobotní korunovace britského krále Karla III. zaujala stovky tisíc českých diváků. Nejsledovanější okamžik na ČT přilákal 718 tisíc lidí, na Nově 687 tisíc lidí a na CNN Prima News až 270 tisíc lidí.





Vyplývá to z údajů poskytnutých televizními stanicemi. Korunovaci sledovalo na ČT24 alespoň na tři minuty 1,19 milionu lidí, celý pětihodinový program měl v průměru 495 tisíc diváků starších 15 let (podíl na publiku přesáhl 27 %).





TV Nova odvysílala speciální Víkendovou Snídani, kterou sledovalo v průměru po celou dobu 208 tisíc diváků včetně dětí od 4 let. Alespoň na tři minuty si ji v průměru pustilo 717 tisíc diváků starších 4 let. Přímý přenos korunovace potom komentovali Michaela Indráková a Michal Kratochvíl. Tuto část vysílání sledovalo v průměru po celou dobu 468 tisíc diváků starších 4 let a alespoň na tři minuty na ni přepnulo 1,291 milionu diváků starších 4 let.

Nejsledovanější částí vysílání na Nově byla hodina od 12 do 13 hodin s podílem na trhu 30,73 % diváků od 15 do 54 let. Divácký zájem vrcholil kolem 13. hodiny hodiny, kdy se na přenos na TV Nova dívalo 687 tisíc diváků starších 4 let.

Na CNN Prima News vidělo nejsledovanější okamžiky až 270 tisíc diváků a celodenní podíl stanice na sledovanosti dosáhl rekordní hodnoty 5,88 % u diváků starších 15 let. Alespoň na tři minuty si CNN Prima News v sobotu pustilo 971 tisíc diváků starších 15 let.

Ve Velké Británii sledovalo televizní přenosy korunovace celkem 19 milionů diváků, nejvíc na BBC1 (13 milionů). Je to nižší sledovanost než v případě loňského pohřbu Alžběty II. (zhruba 28 milionů diváků). Tato data nezahrnují streamování online nebo aplikaci BBC iPlayer, připomíná magazín Deadline.