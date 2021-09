Košík.cz chce urychlit nákupy, vylepšil vyhledávání a změnil zobrazování kategorií

Online supermarket Košík.cz v rámci „Velkého zářijového updatu“ upravil vyhledávání produktů nebo zobrazování jednotlivých kategorií a podkategorií. Cílem je nákupy na Košíku zrychlit a přiblížit je více kamenným obchodům. Proces nákupu nyní novým i stávajícím zákazníkům má zabrat ne více než čtvrt hodiny.

„Mám rád, když na webu kliknu a hned vidím, co potřebuji. Proto výrazně víc pracujeme s fotkami jednotlivých produktů a kategorií, abychom se přiblížili chození po klasickém obchodě. Nechceme nové zákazníky přeučovat z toho, na co jsou zvyklí,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, šéf Košíku. „Je to logické, filozofie online nákupu je z principu jiná a je třeba si na ni zvyknout. Na druhou stranu hledáme cesty, jak tuto bariéru co nejlépe překonat. Ostatně jsme tu jednoduše pro všechny – tedy i pro ty, kteří chtějí potraviny online nakoupit vůbec poprvé.“

Kategorie nově pracují se silnými vizuálními prvky a doprovázejí je produktové fotografie. Podkategorie také získaly příznaky, podle kterých zákazník pozná momentálně oblíbené produkty. V rámci vyhledávání nově zákazníci získají výpis relevantních výsledků a také graficky zpracovaných kategorií, ve kterých se vyhledávané produkty nachází. Výsledky je navíc možné filtrovat například podle země původu, alergenů nebo preferovaného životního stylu.

Cílem změn je zrychlit nákupy tak, aby novým i stávajícím zákazníkům nezabraly více než 15 minut. „I nový zákazník teď nakliká běžný nákup do čtvrt hodiny, což nám potvrzují první čísla,“ pochvaluje si Jeřábek. Zároveň zmiňuje, že s novými zákazníky se hodně mění způsob, jak lidé v online supermarketu nakupují. „Stále více zákazníků nakupuje přes vložení nákupního seznamu anebo pomocí vyhledávání jednotlivých slov. Košík berou zkrátka jako vyhledávač dobrot do lednice nebo spíže a my se tomu musíme přizpůsobit.“

Změn doznal také způsob náhrady zboží, které bylo v průběhu nákupu vyprodáno. Náhradní produkty mohou zákazníci nově vybrat rovnou v nákupním košíku, kde dostanou doporučení na nejvhodnější alternativy.Zákazník si zároveň může vybrat, jak se Košík zachová ve chvíli, kdy bude některý z produktů chybět při balení nákupu, tedy zda za zákazníka vybere náhradní produkt, jako tomu bylo doposud, nebo položku v nákupu vynechá.