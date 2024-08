Košík.cz dostal pokutu od antimonopolního úřadu za zneužití tržního postavení

Autor: Karel Choc, Lupa.cz

Online rozvoz potravin Košík.cz dostal pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). E-commerce společnost musí zaplatit 1,836 milionu korun za porušení zákona o významné tržní síle. Pokuta je podle ÚOHS mírná a byla snížena, protože se firma k nezákonnému jednání přiznala a proti rozhodnutí nepodala rozklad.





Antimonopolní úřad situaci popsal takto:

Společnost Košík.cz s.r.o. se dopustila zneužití významné tržní síly, když uzavírala od 1. 1. 2023 do 4. 6. 2024 s desítkami svých dodavatelů tzv. marketingový bonus a tzv. trademarketingovou podporu, avšak v předmětných smlouvách nebyly sjednány obsahové náležitosti stanovené zákonem. U uvedených služeb nebylo především jednoznačně vymezeno, co je jejich předmětem, v jakém rozsahu je služba poskytována a součástí smluv nebyl ani odhad nákladů a podklad pro výpočet tohoto odhadu.

Kromě uložení pokuty stanovil Úřad také nápravná opatření, v jejichž rámci musí společnost Košík do konce října 2024 uvést své smlouvy s dodavateli do souladu se zákonem a ve stejné podobě pak předkládat i nové smlouvy na rok 2025. Do konce května příštího roku pak musí účastník řízení Úřadu předložit seznam dodavatelů, jejichž smlouvy byly v důsledku rozhodnutí změněny, a provedení úprav prokázat předložením několika konkrétních smluv s dodavateli.