Lupa.cz  »  Košík.cz má nového obchodního ředitele, působil jako jednatel Globusu

Košík.cz má nového obchodního ředitele, působil jako jednatel Globusu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Navrátil Autor: Košík.cz
Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz

Novým obchodním ředitelem online supermarketu Košík.cz se stal Jan Navrátil. Chce posílit datový element při práci se sortimentem i cenou, rozšířit se má mimo jiné nabídka privátních značek.

Jeho nástupem Košík rozdělí oddělení Sales & Operations na dva samostatné týmy. Tomáš Anděl, který dosud v roli manažera obou oddělení působil, se se svým týmem nově soustředí výhradně na provozní procesy.

Navrátil přichází z pozice šéfa české pobočky společnosti Borgy, distributora značek jako Philips, Beuer nebo Remington na trzích střední a východní Evropy. Podařilo se mu mimo jiné dosáhnout licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch. Dříve působil v Globusu, kde strávil 16 let a propracoval se do pozice jednatele. „Po letech se do českých domácností vrací zdravá spotřeba, roste chuť vybírat i podle jiných parametrů, než je cena,“ myslí si. S prací s daty se má nyní na Košíku mimo jiné personalizovat nabídka.

Košík je dlouhodobě ve ztrátě, podle účetní uzávěrky za rok 2022 je společnost ekonomicky závislá na finanční podpoře společnosti EC Investments, tedy akcionáře mateřské společnosti Košík Holding. To je společnost ovládaná Danielem Křetínským. Novější údaje do obchodního rejstříku společnost neposkytl.

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek Přečtěte si také:

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Jak funguje platforma IBM Power11?

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

České investiční fondy sní americký sen

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Babišův střet zájmů opět potvrdil soud, celkově už Agrofert přišel o stovky milionů

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).