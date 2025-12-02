Košík.cz má nového obchodního ředitele, působil jako jednatel Globusu

Novým obchodním ředitelem online supermarketu Košík.cz se stal Jan Navrátil. Chce posílit datový element při práci se sortimentem i cenou, rozšířit se má mimo jiné nabídka privátních značek.
Jeho nástupem Košík rozdělí oddělení Sales & Operations na dva samostatné týmy. Tomáš Anděl, který dosud v roli manažera obou oddělení působil, se se svým týmem nově soustředí výhradně na provozní procesy.
Navrátil přichází z pozice šéfa české pobočky společnosti Borgy, distributora značek jako Philips, Beuer nebo Remington na trzích střední a východní Evropy. Podařilo se mu mimo jiné dosáhnout licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch. Dříve působil v Globusu, kde strávil 16 let a propracoval se do pozice jednatele. „Po letech se do českých domácností vrací zdravá spotřeba, roste chuť vybírat i podle jiných parametrů, než je cena,“ myslí si. S prací s daty se má nyní na Košíku mimo jiné personalizovat nabídka.
Košík je dlouhodobě ve ztrátě, podle účetní uzávěrky za rok 2022 je společnost ekonomicky závislá na finanční podpoře společnosti EC Investments, tedy akcionáře mateřské společnosti Košík Holding. To je společnost ovládaná Danielem Křetínským. Novější údaje do obchodního rejstříku společnost neposkytl.