Košík.cz mění cenu za dopravu, bude dynamická

Košík.cz mění výpočet ceny dopravy, ta bude nově dynamická a měla by se snižovat přímo úměrně velikosti nákupu.

Nejvíce, tedy 99 Kč, si lidé zaplatí za dosavadní minimální velikost objednávky v hodnotě 500 Kč, nákupy od 1200 zůstávají i nadále zdarma. Při hodnotě nákupu nad 1000 korun by měl zákazník za dopravu zaplatit částky v řádu nižších desítek až jednotek korun. Výpočet ceny je možné ověřit prostřednictvím jednoduchého ergonomického posuvníku v okně se závozovými časy.

E-shop také zpřesňuje informaci o závozových časech. Pro objednávky stále platí hodinová závozová okna, uživatelé mobilní aplikace Košíku ale nově uvidí aktuální status objednávky a přibližnou polohu kurýrního auta s předpokládaným časem doručení zásilky a desetiminutovou rezervou. Nakupující by tak měl vidět čas příjezdu s přesností na 20 minut.

„Již dříve jsme oznámili, že budeme nakupování přes mobilní aplikaci co nejvíce podporovat a cílem je udělat z ní do budoucna majoritní kanál. Většinu nových funkcí tak chceme v budoucnu zpřístupnit nejprve uživatelům aplikace a teprve pak plošně,“ komentuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. E-shop nicméně plánuje novinku po otestování nasadit také do desktopové verze.