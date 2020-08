Košík.cz míří do jižních Čech, nabídne zboží na Českobudějovicku

Potravinový e-shop Košík.cz rozšiřuje svou závozovou oblast o nový region, míří na Českobudějovicko, obchod o tom informoval dnes v tiskové zprávě.

Protože jde o první expanzi mimo pražský metropolitní prstenec (který lze pokrýt z pražského skladu), bude zatím provoz fungovat v pilotním režimu, který má otestovat možnosti expanze do vzdálenějších regionů.

E-shop do oblasti Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Rudolfova zamířil s nabídkou doručení do dalšího dne a minimální hodnotou objednávky 500 korun, dopravu zdarma nabídne od 1200 korun. V pilotním provozu obchod nabídne 10 tisíc položek trvanlivých potravin, čerstvých výrobků od lokálních farmářů a potřeb pro domácnost. Pokud bude pilot úspěšný, plánuje podobnou expanzi také do zbytku republiky.

Nabízený sortiment nebude zatím představovat plnohodnotnou nabídku, kterou má obchod na webu. Omezení se týká hlavně vlastní značky Budoucnost bez obalu. Obchod ale slibuje na druhé straně zařadit do nabídky také produkty od lokálních dodavatelů. Ty bude z počátku zastupovat sýrárna Horní Dvorce, mlékárna Mlaka, českobudějovická pražírna Coffee Berry, pálenky Lihovaru Lžín nebo minipivovar Kněžínek.

Spolu s jižními Čechami se od jara Košík rozšířil do nových oblastí s celkovou populací blížící se 300 tisícům obyvatel.