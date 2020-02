Karel Wolf

Potravinový eshop Košík.cz expanduje do Polabí, nově pokryje Kolín, Kutnou Horu, Poděbrady, Nymburk a obce v jejich nebližším okolí. Dle slov svého provozovatele díky tomu zasáhne dalších sto tisíc obyvatel.

Nákupy budou do polabských měst doručovány denně mezi 15 a 20 hodinou, cena za dopravu začíná na 19 korunách (pro zboží v hodnotě od 500 do 1200 korun) a u nákupů nad 1 200 korun je podobně jako v jiných závozových oblastech zdarma.

„Vstupujeme do Polabí jako konkurence farmářských trhů i hypermarketů. Tlak na kvalitu a původ potravin je zde snad ještě silnější než ve velkoměstech, obliba regionálních farmářských trhů nebo lokálního prodeje ze dvora je toho důkazem. Naším rozšířením pro obyvatele měst z Polabí tedy odstartujeme sezonu farmářských trhů o trochu dříve,“ prohlašuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Zároveň máme na to stát se velmi rychle důležitou alternativu k místním hypermarketům. Sortiment, jako máme my, zatím zákazníkům v nově pokrytých městech totiž nikdo jiný nabídnout nedokáže,“ myslí si.