 »  Košík.cz prostřednictvím DoDo začíná rozvážet levné hotovky

Karel Wolf

Potravinový eshop Košík.cz společně s logistickým startupem DoDo spustil platformu Hotovky Košík, nabídne rozvoz levných hotových jídel.

Rozvoz bude fungovat zatím jen v rámci Prahy, ale měl by se postupně rozšiřovat i na další území. V nabídce je zatím hlavní jídlo od Office Food za 69 korun a bagety a sendviče od Crocodille za 34,90 korun. K ceně je pochopitelně ale třeba přičíst i náklady na dopravu, ta je zatím stanovena na 49 korun. Pokud se do projektu zapojí dobrovolníci, měla by se cena za dopravu ještě o něco snížit. Minimální výše objednávky dělá 200 Kč, což se může zdát s ohledem na současnou situaci relativně hodně, ale hotovky mají třídenní trvanlivost, takže je lze objednat na více dnů dopředu. Ceny mají být podle slov Košíku výrobní a nabídka by se měla každý týden měnit.

„Jídlo bude s ohledem na situaci prodáváno i distribuováno za nákladovou cenu, tak aby si rodiny mohly dovolit nákup vícero porcí a pro rozvoz bude mimo jiné využito také dobrovolníků. O menu budou navíc rozhodovat sami zákazníci – měnit se bude každý týden,“ říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Cenu jsme nastavili tak, aby si mohly nákup dovolit i vícečlenné domácnosti, jídla jsou přitom z prvotřídních surovin. My sami z rozvážených pokrmů nemáme žádný zisk. I tak jsme ji samozřejmě připraveni dále rozvíjet a přidávat nové funkce.“

Web projektu, stejně tak jako jádro logistiky zajišťuje český logistický startup DoDo.