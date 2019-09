 »  Košík.cz začíná rozvážet v Mladé Boleslavi a okolí, letos přidá další lokality

Jan Sedlák

Online rozvoz potravin Košík.cz začíná fungovat také v Mladé Boleslavi a Kosmonosech a měl by tak obsloužit dalších 50 tisíc obyvatel a 20 tisíc domácností. Košík chce ještě do konce letošního roku přidat, prozatím nespecifikované lokality v rámci Česka.

„Mladá Boleslav se stane zastávkou na liberecké trase, kam Košík rozváží už několik let. Zákazníci Košíku si budou moci objednat doručení mezi 7 a 21 hodinou, doprava u nákupů do 1200 korun je zpoplatněna částkou 29 nebo 39 korun podle termínu, nad 1200 korun je pak stejně jako ve zbytku závozových oblastí zcela zdarma. Objednávky, které budou přijaté dopoledne, doveze Košík ještě ten samý den v horizontu 3 hodin, odpolední pak doručí následující den,“ uvádí firma.

Košík vedle Prahy rozváží ve středočeských městech, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové, na Pardubicku a také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova. Dříve odešel z Brna či Ostravy.

„Díky synergiím s naší B2B službou Profi Košík se nám navíc vyplácí zaměřovat se i na oblasti, které mají sice menší počet domácností, ale velké množství firemních provozů nebo gastronomických zařízení, jako jsou restaurace, jídelny nebo kavárny. Nový přístup v plánování, do kterého zapojujeme i samosprávy, by nám měl do budoucna umožnit cíleně otevírat lokality již od rozsahu jednoho katastru,“ popisuje šéf Košíku Tomáš Jeřábek.

Rozvozy nákupů postupně rozšiřuje také Rohlík, který vedle vstupu do Maďarska nedávno začal obsluhovat například Prostějov.