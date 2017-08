 »  Košík ruší námluvy s Mallem, mění šéfa a chce se zaměřit na firmy

Jan Beránek

Tak prázdninová romance mezi Košíkem a Mall Group je pryč. Podle informací magazínu Forbes ze dne na den skončil zakladatel a šéf firmy Jakub Šulta. V rámci majetkových přesunů přišel i o svůj minoritní podíl.

Košík tak ovládá naplno Josef Koller, který vykoupil všechny ostatní podíly. A s ním se v čele firmy objevil Zbyněk Šlosar, dosavadní provozní ředitel. „Nebudeme nic zgruntu měnit. Musíme zefektivnit naše IT procesy. Zákazníkům nyní garantujeme dovážku do 3 hodin,“ tvrdí v rozhovoru pro iDNES Šlosar.

Plány nového vedení jsou jasně zacílené – firmy. A právě na firmy. Do konce roku by chtěl, aby podnikatelé tvořili 30 procent objemů všech zakázek. Nyní je to půl procenta. Firma proto rozšiřuje svůj stávájící tým obchodních zástupců. Pro management a komunikaci s firemními zákazníky nově vyčlenil samostatnou byznys sekci.

B2B zákazníci jsou lákadlo i pro konkurenční firmy. Velké nákupy pro firmy se snaží tlačit třeba i Koloniál.