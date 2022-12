Nejsledovanějším pořadem Vánoc bylo Krakonošovo tajemství

Autor: Česká televize

Premiérová pohádka České televize Krakonošovo tajemství se stala nejsledovanějším pořadem celých letošních vánočních svátků. Veřejnoprávní televize měla nejvíce diváků na Štědrý den, na Boží hod i na Štěpána.





Na Štědrý den 24. prosince 2022 vysílala Česká televize devět z deseti nejsledovanějších pořadů celého dne. Novou pohádku Tajemství staré bambitky 2 si podle mluvčí Karolíny Blinkové zapnulo 2,49 milionu diváků starších 15 let. Podíl na sledovanosti byl 60 %. Další diváky si pohádka samozřejmě připsala mezi dětmi ve věku od 4 do 12 let, těch bylo 281 tisíc.





Na druhé pozici sledovanosti byl Anděl Páně 2 (1,7 milionu diváků), pomyslný bronz získaly Pelíšky (1,3 milionu diváků).

Rekordy přineslo vysílání 25. prosince 2022. Příběh Krakonošovo tajemství si na ČT1 zapnulo 3,22 milionu diváků starších čtyř let. Pohádku si tedy vybraly skoro dvě třetiny lidí, kteří se v tu chvíli dívali na televizi. Byla to největší sledovanost ze všech pohádek vysílaných 25. prosince za celou dobu elektronického měření televizní sledovanosti, tedy od roku 1997.

Krakonošovo tajemství

I na Boží hod se opakovala situace, kdy z deseti nejsledovanějších pořadů dne bylo devět ve vysílání ČT1.

Také 26. prosince 2022 zvítězila Česká televize, která v hlavním vysílacím čase nabídla reprízu pohádky O vánoční hvězdě z roku 2020. Oproti oběma premiérám už byl zájem relativně nižší, oslovila 1,3 milionu diváků starších 15 let. Žádný jiný pořad vysílaný po 20. hodině na všech televizních stanicích však nedokázal překročit milionovou hranici. S velkým odstupem následovala až komedie Vesničko má středisková na Nově, tu si vybralo necelých 650 tisíc diváků.