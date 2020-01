 »  Krátký úryvek? Titulek a fotka 128 x 128 pixelů, navrhuje německé ministerstvo

David Slížek

Německé ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitelů zveřejnilo první, pracovní návrh zákona (v němčině), který má do německého právního řádu implementovat evropskou směrnici o autorském právu. Řeší mimo jiné definici „velmi krátkého úryvku“.

Připomeňme, že loni přijatá směrnice obsahuje zejména dva kontroverzní články: jeden dává provozovatelům online služeb odpovědnost za případné porušování autorských práv (článek 17, dříve známý jako článek 13) a druhý dává vydavatelům právo požadovat ze zveřejnění jejich textů online autorské poplatky (článek 15, dříve známý jako článek 11).

Z tohoto vydavatelského práva má být vyjmuto použití pro soukromé či nekomerční užití, odkazování prostým hypertextovým odkazem a také použití „jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků.“

Německý návrh se pokouší vyrovnat s definicí toho, co to má být onen velmi krátký úryvek. Podle dokumentu (článek 87g) mají být jeho maximálními limity titulek, náhled obrázku v maximálním rozměru 128 × 128 pixelů či audio nebo video do délky 3 sekund.

Nejde o konečné znění zákona, ale o jeho verzi pro veřejnou konzultaci. Německé ministerstvo k návrhu přijímá připomínky do konce ledna.

Směrnici a autorském právu musí do svých zákonů během letošního roku implementovat všechny země EU. Norma jim přitom dává určitý prostor pro to, jak jednotlivé články vykládat.