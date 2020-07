Policie si připsala zásah na darknetu, zatkla Čecha, který vytvořil a spravoval drogové tržiště

Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zatkli devatenáctiletého Čecha, který měl podle dosavadního vyšetřování spravovat mezinárodní online drogové tržiště Atlayo, kde mělo obchodovat přes 450 tisíc lidí. Informaci dnes přinesla Česká televize s odvoláním na ředitele NPC centrály Jakuba Frydrycha.

Podle Frydrychova vyjádření pro Radiožurnál ČRo jde o první případ, kdy měla Česká republika přímý (aktivní) podíl na shození podobné sítě. Samotné zatčení proběhlo již 4. června, ale policie jej kvůli probíhajícímu vyšetřování odtajnila až nyní. Vydaný do Dánska byl zadržený včera.

„Danou osobu měla česká policie v hledáčku už v minulosti, protože byla prověřována v souvislosti s vytvořením tržiště, kde se obchodovaly obdobné nelegální komodity. Podle slov odborníků, kteří přišli do styku s jeho dílem, se jedná o velmi schopného programátora,“ uvedl Frydrych.

Na platformě, která fungovala od roku 2018 a běžela na českých serverech, se obchodovalo převážně s drogami (zejména kokainem a MDMA), v nabídce ale neměl chybět ani nelegální obchod se zbraněmi, falešné dokumenty a dokonce i dětská pornografie.

Zatčený programátor, kterému by mělo být teprve 19 let, byl vydán k trestnímu stíhání do Dánska, kde se odehrávala většina aktivity tržiště. To policisté zablokovali a to jak jeho obchodní darknetovou část, tak webovou prezentaci na veřejné části internetu. Tržiště fungovalo jako forma sociální sítě, kde mezi sebou uzavřené skupinky uživatelů uzavíraly jednotlivé obchody. Dánská policie v souvislosti s případem zatkla také další dva muže ve věku 23 a 29 let.