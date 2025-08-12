Lupa.cz  »  Křišťálová Lupa 2025: poslední šance nominovat internetové favority

Křišťálová Lupa 2025: poslední šance nominovat internetové favority

Redakce
Dnes
Křišťálová Lupa 2025 - nominace

Už jen do neděle 17. srpna můžete rozhodnout, kdo se letos dostane do finálového výběru ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Nominujte ty, kteří podle vás posouvají český internet kupředu – ať už jde o užitečné služby, oblíbené podcasty, kvalitní zpravodajství nebo výrazné osobnosti a influencery.

Nominace probíhají prostřednictvím online formuláře na webu ankety Křišťálová Lupa 2025. Zapojit se může jak široká veřejnost, tak odborná porota.

Jako internetová veřejnost můžete nominovat v těchto kategoriích:

  • Internetové obchodování
  • Nástroje a služby
  • Online video
  • Podcast roku
  • Zájmové weby
  • Zpravodajství a publicistika
  • Influencer

Nejúspěšnější projekty postoupí do finálního hlasování, které proběhne od 23. září do 30. října. Vítěze vyhlásíme ve čtvrtek 27. listopadu 2025.

Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.

Další podrobnosti o anketě najdete na webových stránkách ankety

Redakce

Anketa

