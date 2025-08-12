Křišťálová Lupa 2025: poslední šance nominovat internetové favority

Už jen do neděle 17. srpna můžete rozhodnout, kdo se letos dostane do finálového výběru ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Nominujte ty, kteří podle vás posouvají český internet kupředu – ať už jde o užitečné služby, oblíbené podcasty, kvalitní zpravodajství nebo výrazné osobnosti a influencery.
Nominace probíhají prostřednictvím online formuláře na webu ankety Křišťálová Lupa 2025. Zapojit se může jak široká veřejnost, tak odborná porota.
Jako internetová veřejnost můžete nominovat v těchto kategoriích:
- Internetové obchodování
- Nástroje a služby
- Online video
- Podcast roku
- Zájmové weby
- Zpravodajství a publicistika
- Influencer
Nejúspěšnější projekty postoupí do finálního hlasování, které proběhne od 23. září do 30. října. Vítěze vyhlásíme ve čtvrtek 27. listopadu 2025.
Anketu Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz.
Další podrobnosti o anketě najdete na webových stránkách ankety.