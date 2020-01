 »  Kritika ceny není na místě, reaguje ministerstvo na e-shop za 400 milionů

Jan Sedlák

Zakázka na e-shop a aplikace pro elektronické dálniční známky za 401 milionů, kterou ministerstvo dopravy bez výběrové řízení zadalo společnosti Asseco Central Europe, budí řadu pochybností. Podle samotného ministerstva kritika není opodstatněná.

„Kritika ceny není na místě. Za nejvýše 400 milionů korun firma vytvoří celý IT systém. Tedy nejen e-shop, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, evidenci zaplacených poplatků, registr osvobozených automobilů, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení,“ brání se úřad.

„Cena dále zahrnuje také rozvoj IT systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také na čtyři roky provoz a technickou podporu systému, a to včetně podpory řidičům po uvedení do provozu – tedy samotný provoz call centra a další navazující činnosti,“ doplňuje resort.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) ovšem k zakázce nezveřejnilo zadávací dokumentaci, nabídku, seznam subdodavatelů či rozepsání plateb. Smlouva na vytvoření a provoz EDAZ je k dispozici v registru smluv a na Hlídači státu. V ní je uvedena pouze celková cena přes 400 milionů a zmiňované důležité informace chybí.

SFDI a Asseco už dříve spolupracovaly na prototypu uživatelského rozhraní systémy, bez soutěže vyšel na 250 tisíc.

Ministerstvo dopravy vyžaduje stupeň utajení na úrovni „důvěrné“ a přidělení bez výběrového řízení obhajuje tím, že systém bude obsahovat i databázi vozidel tajných služeb, jichž se platba mýta netýká.

„Kdysi jsem měl podíl v největším producentovi e-shopů v ČR, ostravské firmě NetDirect. Naprogramovali, zprovoznili, rozvíjeli, udržovali jsme tuším přes 3000 e-shopů, včetně těch největších v ČR, na Slovensku, v Polsku a v Německu. E-shopy s desítkami tisíc položek, s integrací na SAP, na cokoli si vzpomenete. E-shopy s konfigurátory autodílů (jedna z nejsložitějších problematik vůbec), e-shopy online napojené na desítky dodavatelů s automatickou aktualizací sortimentu a cen, dropshipping. E-shopy s digitálním zbožím (tj. něco podobného jako je níže). První e-shop Alzy byl dílem našich lidí. Všechno, co si vzpomenete. Celkové tržby firmy za celou dobu, kdy jsem tam byl, se ani neblížily níže uvedené částce pro jeden e-shop s třemi sortimentními položkami,“ připojil se k řadě kritiků například Jiří Hlavenka.

SFDI zadá zakázku ještě na druhou část projektu. Na ní už je vypsané veřejné výběrové řízení. Jde o prodej elektronických dálničních známek v rámci fyzických míst po Česku. Předpokládaná cena na čtyři roky je 477 milionů korun.