Kryptoburza Coinbase vstoupila na akciový trh Nasdaq

Největší americká kryptoburza Coinbase začala s prodejem svých akcií na trhu Nasdaq. Akcie prodává formou přímé kotace (direct listing). Firma, která měla při vstupu na burzu valuaci přes 65 miliard dolarů, začala akcie prodávat s počáteční referenční cenou 250 dolarů za kus. Podle výsledků předběžného prodeje ale může být valuace firmy až skoro 100 miliard dolarů.

Coinbase dnes využívá 56 milionů lidí a jedná se o první kryptoměnou burzu, která vstoupila na veřejný akciový trh. Podle serveru Market Watch může tento krok předznamenat, že kryptoměny přijme i širší společnost.

Zároveň ale cena akcií Coinbase bude silně ovlivněna výkyvy cen kryptoměn. Pro obchodníky, kteří nechtějí své peníze vkládat přímo do digitálních tokenů ale akcie Coinbase může představovat možnost, jak se zprostředkovaně do obchodování s kryptoměnami zapojit.

1995: Netscape goes public, signalling the mainstream adoption of the internet



2021: Coinbase goes public, signalling the mainstream adoption of crypto