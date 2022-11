Kryptoměny se výrazně propadají kvůli obavám o kondici burzy FTX

Kryptoměny druhým dnem výrazně ztrácejí na hodnotě. Mohou za to obavy investorů o další osud burzy FTX. Její nativní token FTT v úterý odepsal 72 procent své hodnoty a dnes ztrátu prohloubil.

Podle údajů Coinmarketcap se její hodnota aktuálně propadá o 79 %. Nejistotu prohloubil úterní tweet generálního ředitele rivala FTX, burzy Binance, Kanaďana čínského původu Changpeng Zhaa, který uvedl, že FTX požádala Binance o pomoc a že dochází k výraznému omezení likvidity.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.