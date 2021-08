Kuki zařazuje stanici Prima Star HD

Internetová televize Kuki zařadila od 2. srpna do nabídky retro stanici Prima Star HD. Dostupná je ve všech tarifech. „Za 28 let vysílání přinesla Prima českým divákům desítky pořadů, které se dnes řadí mezi ty nejpopulárnější počiny české televizní tvorby. Jsme proto rádi, že můžeme divákům Kuki nabídnout velkou část z nich na jednom místě, a to navíc v HD kvalitě a zvukem Dolby Digital 5.1,“ poznamenal marketingový ředitel Kuki Lukáš Pazourek.

Druhou novinkou v nabídce je Stingray CMusic HD, v angličtině vysílající program zaměřený na klasickou hudbu a skladby ze světově známých filmů. Krátkodobě je dostupný ve všech tarifech, akce skončí 31. srpna.