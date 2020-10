Kuki zavádí nový nejvyšší tarif, stojí přes tisícovku

Internetová televize Kuki oznámila zavedení nového tarifu Kuki Extra. Za 1200 Kč měsíčně zahrnuje kompletní nabídku 147 programů, možnost sledování na větším počtu zařízení a přístup do online knihovny filmů a seriálů. Jde o nejdražší a nejvyšší tarif v nabídce.

Zahrnuty jsou rovněž prémiové kanály z rodiny HBO a Cinemax, plus přístup do HBO Go. Divákům umožňuje nahrávat až 100 hodin obsahu a k dispozici je zpětné zhlédnutí až po dobu 7 dní.

Ze 147 programů jich je 92 v HD, službu je možné spustit na 3 televizorech nebo set-top boxech a dále na 5 mobilních zařízeních, kam Kuki počítá telefon, tablet nebo přístup přes prohlížeč.

Při objednání tarifu Kuki Extra však není možné vyzkoušet 14 dnů zdarma, jak je tomu u levnějších balíčků.