 »  Kultovní cyberpunk ožívá. Ghost in the Shell vstupuje do českých kin

Jan Beránek

Před lety to byl první díl Matrixu. Letos by mělo cyberpunkovou estetiku nastavit a připomenout na plátně filmové zpracování japonské manga klasiky Ghost in the Shell.

Namísto hackera a přemítání nad realitou a matrixem se v tomto případě Scarlett Johansson v hlavní roli promění v kyborga, který řeší své vlastní dilema. A to především ohledně své vlastní identity a minulosti.

Cyberpunková legenda se poprvé objevila v roce 1989 jako manga z dílny Masamune Shirowa. Na ni roku 1995 navázala první filmová anime verze a teď je tu první velké filmové zpracování.