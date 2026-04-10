DOPLNĚNO: Kvůli financování ČT a ČRo vznikne pracovní skupina. Stát je spojovat nebude

Filip Rožánek
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě)

Ministr kultury Oto Klempíř se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Představil jim hlavní teze nového zákona, který na ministerstvu vzniká. Koncesionářské poplatky mají být zrušeny a nahrazeny platbou ze státního rozpočtu s valorizačním mechanismem.

Chystaný zákon stojí podle Klempíře na čtyřech klíčových bodech. Česká televize a Český rozhlas zůstanou samostatnými institucemi, o jejich slučování se neuvažuje. Koncesionářské poplatky se zruší a nahradí je platba ze státního rozpočtu. Zákon má zároveň zavést mechanismus zajišťující valorizaci financování a dostatečnou předvídatelnost. Kontrolu nad fungováním médií budou i nadále vykonávat mediální rady.

Ministr se s řediteli dohodl na pravidelných konzultacích během přípravy zákona. „Jakmile návrh schválí koaliční rada, nahrajeme jej do systému a projde standardní legislativní cestou,“ uvedl Klempíř.

Ředitel České televize Chudárek, který o schůzku usiloval již dříve, v samostatném prohlášení zdůraznil, že pro management ČT zůstává financování prostřednictvím poplatků preferovanou formou. „Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány,“ doplnil Chudárek.

Obě strany se zároveň dohodly na vzniku širší pracovní skupiny složené z odborníků České televize, Českého rozhlasu a ministerstva kultury. „S řediteli jsme se dohodli na častějším kontaktu, abychom mohli průběžně probírat jednotlivé detaily připravovaného zákona,“ sdělil Klempíř na Facebooku.

„Pan ministr nastínil obrysy, jak by mohlo vypadat financování médií veřejné služby v následujícím období. Pro mě nejsou ty informace úplně nečekané, ale musím je probrat ještě s kolegy z vedení Českého rozhlasu. Myslím si, že celý navrhovaný systém je špatně, ale věřím, že třeba ještě mohou naše argumenty obstát,“ řekl novinářům generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

"Český rozhlas je připraven účastnit se další odborné debaty i případné pracovní skupiny Ministerstva kultury. Považujeme za důležité, aby případná změna nevznikala bez účasti odborníků a institucí, kterých se přímo týká. Nadále jednoznačně preferujeme zachování systému rozhlasových a televizních poplatků. Považujeme jej za nejvhodnější model financování médií veřejné služby, protože vytváří přímý vztah mezi veřejností a veřejnou službou, posiluje institucionální nezávislost na státní moci, zajišťuje větší stabilitu a předvídatelnost financování, které po veřejnoprávních médiích požaduje i evropské nařízení EMFA. Poplatek také umožňuje dlouhodobé naplňování zákonného poslání médií veřejné služby vůči všem skupinám obyvatel, regionům, kultuře, vzdělávání i zpravodajství,“ dodal generální ředitel v podvečerní tiskové zprávě Českého rozhlasu.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

