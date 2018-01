 »  Kvůli ochraně proti sledování v Safari prý reklamní firmy přišly o stovky milionů USD

David Slížek

Zapnutí ochrany proti sledování uživatelů napříč weby (tzv. Intelligent Tracking Prevention, ITP) v prohlížeči Safari od Applu vyvolalo protesty firem vydělávajících na online reklamě už v loňském roce. Po několika měsících teď tvrdí, že je opatření stálo stovky milionů dolarů ušlých příjmů, píše britský deník Guardian.

Odvolává se například společnost Criteo, která provozuje několik nástrojů pro analýzu dat či retargeting reklam. Společnost snížila odhad svých příjmů v roce 2018 o asi 22 % oproti původním předpokladům. Před zavedením ITP přitom firma ročně utržila asi 730 milionů USD (číslo je za rok 2016).

Apple zavedl ITP do Safari na podzim 2017. Funkce je rozšířením výchozího blokování cookies třetích stran (3rd party cookies) v Safari. ITP na základě několika signálů odhaduje, které weby (domény) by mohly sledovat aktivitu uživatele napříč webovými stránkami. Jejich 3rd party cookies pak fungují jen 24 hodin (aby se uživatel například mohl přihlásit účtem služby X ke službě Y). Poté prohlížeč cookies zablokuje a po 30 dnech je úplně smaže (pokud uživatel na web přijde do 30 dnů, zůstanou cookies „zakonzervované“ a dostupné jen pro tento web). Podrobnější vysvětlení je k dipozici na této stránce.

Cílem Applu bylo, aby uživatelům v zařízení zůstávaly jen cookies webů, které přímo navštěvují, a naopak aby v nich nebyly aktivní cookies, která slouží ke sběru údajů o pohybu uživatelů po webech nebo analýzám návštěvnosti (pokud jde o 3rd party cookies).

Další ranou pro reklamní byznys pravděpodobně bude plánované spuštění blokátoru reklam v prohlížeči Chrome, které Google oznámil na polovinu února. Blokovat ovšem bude jen příliš agresivní reklamy, které neodpovídají standardům sdružení Coalition for Better Ads, jehož členy jsou jak velké digitální agentury, tak firmy jako Google nebo Facebook.