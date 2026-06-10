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Kyberúřad vydal návod, jak ve veřejných zakázkách eliminovat nebezpečné dodavatele, hlavně z Číny

Jan Sedlák
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Adam Kucinsky - NUKIB Autor: Internet Info

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal novou metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a kybernetické bezpečnosti.

Zadavatelé veřejných zakázek díky této metodice v podstatě dostali návod na to, jak při vypisování tendrů eliminovat z pohledu státu problematické a nebezpečné dodavatele. Jde zejména o firmy z Číny v čele s Huawei. Vůči ní NÚKIB koncem roku 2018 vydal stále platné varování, které už některé úřady a organizace v tendrech zohledňují.

“Otázka zohlednění bezpečnosti ve veřejných zakázkách se řeší minimálně od první generace zákona o kybernetické bezpečnosti. Výběr dodavatele je jednou z naprosto klíčových otázek zajištění bezpečnosti služeb. Ušli jsme dlouhou cestu od ‘bezpečnost ve veřejných zakázkách zohlednit nejde’ po ‘ono to jde’.  A nově vydaná metodika ukazuje jak, včetně odkazů na relevantní rozhodovací praxi,” shrnul Adam Kučínský z NÚKIBu.

Kyberúřad na metodice spolupracoval s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Asociací pro veřejné zakázky, takže by měly být obroušeny případné sporné hrany. Metodika řeší zejména následující body:

  • vztah mezi zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o kybernetické bezpečnosti,
  • promítání analýzy rizik, bezpečnostních opatření a varování NÚKIB do zadávacích podmínek,
  • nastavení technických, kvalifikačních, hodnoticích a smluvních požadavků,
  • ochranu důvěrných informací a řízení dodavatelského řetězce,
  • omezení účasti dodavatelů ze třetích zemí,
  • relevantní rozhodovací praxi ÚOHS a správních soudů.
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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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