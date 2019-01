 »  Lančariče v čele slovenského Orange střídá Federico Colom

Jan Brychta

Letos v květnu by tomu bylo přesně dvacet let, kdy do čela slovenského operátora Orange nastoupil Pavol Lančarič. Kulaté výročí už ale ve funkci generálního ředitele neoslaví, protože se rozhodl z této pozice odejít a stát se na základě nabídky skupiny Orange předsedou dozorčí rady společnosti Orange Slovensko.

Z nového postu bude Lančarič od začátku letošního května podporovat evropský tým při řízení aktivity skupiny Orange v regionu střední Evropy včetně Slovenska. Z Orangeu neodcházím, naopak se těším na zdolávání budoucích výzev na telekomunikačním trhu, uvedl Lančarič. Orange je aktuálně čtvrtá největší slovenská Pay TV platforma, tou první je Slovak Telekom, druhou Skylink a třetí slovenské UPC.

Novým generálním ředitelem společnosti Orange Slovensko se od května stane Federico Colom, který aktuálně působí jako viceprezident a ředitel finančního kontrolingu skupiny Orange Group v Paříži.