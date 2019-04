 »  LED televizory Loewe se budou částečně vyrábět v Česku

Filip Rožánek

Německá značka televizorů Loewe oznámila, že přesouvá část výroby do Česka. „Prémiové produkty budou i nadále vyráběny v naší nejmodernější továrně v Kronachu a ponesou označení Made in Germany. Zároveň však přesouváme část výroby televizorů do České republiky, konkrétně do Plzně, kde budou vznikat produkty pro mladé zákazníky, kteří chtějí s prémiovým segmentem televizorů získat první zkušenosti,“ uvedl předseda představenstva Ralf Vogt.

Výroba se rozšiřuje o další technologie domácí zábavy se zaměřením na personalizovaný obraz, a především pak zvuk pro individuálního uživatele. Kromě dlouhodobých partnerství s čínskou společností Hisense a korejským dodavatelem OLED obrazovek LG Display oznámilo nedávno Loewe spolupráci s japonskou obchodní a technologickou společností Toyoichi. V oblasti zvuku rozšiřuje spolupráci s tchajwanskou společností Jazz Hipster Corporation.

„Kromě obrazových technologií budeme investovat ještě více do audio řešení,“ dodal Vogt. „Proto budeme nadále rozšiřovat loni založené audio centrum v Berlíně.“ Kromě toho plánuje Loewe nové platformy digitálních služeb, systémy a aplikace využívající domácí síť.