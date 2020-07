Lednový CES 2021 se přesune do online, kvůli pandemické situaci v USA

Consumer Technology Association včera oznámila, že se nejbližší tradiční celosvětový svátek spotřební elektroniky, který se měl konat v lednu příštího roku, kompletně přesune do online podoby. Ten letošní přitom ještě stihl proběhnout normálně.

CES se tak přidal po bok dalších významných technologických konferencí, které ve své tradiční podobě padly po desítkách let, kdy nebyl vynechán jediný ročník, za oběť globální pandemické situaci. Oproti letošnímu MWC, Computexu, E3 nebo třeba velkým vývojářským konferencím má přitom nadcházející CES výhodu, že se bude konat až téměř za půl roku a tím pádem mají organizátoři mnohem více času na rozmyšlenou.

Přechod do online podoby je určitým přiznáním porážky, dosavadní zkušenosti s online konferencemi totiž ukazují, že jsou co do sledovanosti zpravidla jen chabou náhražkou za oblíbené fyzické akce. Na CES se každoročně do Las Vegas sjelo přes 100 tisíc návštěvníků. To ale vzhledem k postupující pandemii na území USA nyní nejspíš nebude možné a také zájem vystavovatelů je nyní vlažnější. Pořadatel doufá, že si to vynahradí o rok později, tedy v roce 2022.