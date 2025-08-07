Legendární pořad Věřte nevěřte se vrací na obrazovky. Zopakuje ho TV Seznam

Televize Seznam na podzim vrátí na obrazovky americký mysteriózní pořad Věřte nevěřte. Stanice zároveň představila programové schéma, které sází především na osvědčenou českou seriálovou a filmovou tvorbu.
Divácky oblíbený pořad Věřte nevěřte (v originále Beyond Belief: Fact or Fiction), který si v Česku získal popularitu na přelomu tisíciletí, se bude poprvé vysílat 16. října. V programu bude od pondělí do pátku.
Každá epizoda tradičně představí pětici záhadných příběhů a vyzve diváky, aby hádali, které z nich jsou založeny na skutečných událostech a které jsou dílem scenáristů.
Seriál vznikl pro americkou televizi Fox. České znění nechala v roce 1999 vyrobit televize Prima. V roce 2012 zopakovala Věřte nevěřte televize Barrandov.
Televize Seznam na podzim využije také seriály z archivu České televize. Na středeční večery nasadí rodinný seriál My všichni školou povinní, který posléze vystřídá Sanitka a po ní přijdou Chlapci a chlapi. Seriál z prostředí základní vojenské služby měl na TV Seznam dobré výsledky už při minulém uvedení v roce 2023, kdy zaujal 733 tisíc diváků.
V úterý čeká diváky napětí v podobě českých detektivek a následně krimi seriálu Labyrint, který je také z produkce České televize. Tým vyšetřovatelů v něm musí projít spletitým vyšetřováním, aby našel sériového vraha.
Na pondělní večery zařadí TV Seznam nejprve westerny (mj. německou minisérii Vinnetou: Nový svět nebo filmy jako Django či Malý velký muž). Během podzimu je vystřídá pět příběhů britského detektiva Sherlocka Holmees v podání Jeremyho Bretta. Následovat bude čtyřdílný francouzský seriál Hrabě Monte Christo s Gérardem Depardieu v hlavní roli.
Společnost při čtvrtečních večerech budou divákům dělat oblíbené tuzemské filmy, mezi které patří série filmů o básnících od Dušana Kleina s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem, či rodinné filmy s Tomášem Holým – Na pytlácké stezce, Pod Jezevčí skálou, Za trnkovým keřem. O zábavu se na tři večery postará rodina Homolkových či filmy jako Obecná škola, Černí baroni, Tankový prapor, Adéla ještě nevečeřela, Copak je to za vojáka a další.
V pátečním programu se objeví známé duo Bud Spencer a Terence Hill v několika komediích či série šesti filmů s účetním Fantozzim. Následovat budou akční filmy s hereckými ikonami žánru, jako je Jason Statham, Mark Wahlberg, Jean-Claude Van Damme či Denzel Washington.
V sobotu večer budou znovu k vidění britští Profesionálové. V neděli dojde na hollywoodské filmy, například Rivalové, Holka z města, Nahoru, dolů, Mexičan, Stepfordské paničky či Collateral.
Televize Seznam stabilně posiluje svůj podíl na televizním trhu. V prvním čtvrtletí zaznamenala v cílové skupině 18–69 let meziroční nárůst sharu o 14 %, v druhém kvartále pak dokonce o 25 %. Za celé první pololetí stanice oslovila téměř 4 miliony diváků.