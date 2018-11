 »  Lékaři bez hranic v Praze otevřou své globální IT centrum

Jan Sedlák

Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic v Praze vybuduje své globální IT centrum. Týdeník Euro informoval, že vstupní investice dosáhne na 129 milionů korun s tím, že během příštího roku zaměstná 18 lidí a do pěti let se dostane asi na stovku.

Lékaři bez hranic staví takzvané centrum sdílených služeb, ze kterého se budou starat o své IT služby. Začne se s přebráním Office 365, HR a finančních systémů a ve finále se budou z Prahy na dálku podporovat zdravotnické mise probíhající zejména v zemích Afriky.

Nové centrum sloučí IT operace Lékařů z desítek zemí. Organizace bude sídlit v kancelářích na Palmovce. Ostrý start pražské kanceláře se očekává v dubnu příštího roku.

Lékaři prozatím mají otevřeno pět pražských pozic. Jde o administrátory Office 365 a Open ERP nebo solution architekta.