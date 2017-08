 »  Lepší než Princeton a Ivy League. Bot z ČVUT se dostal do finále soutěže Amazonu

Jan Sedlák

Letošní světové finále Imagine Cupu od Microsoftu vyhrála česká společnost X.GLU. Za podobným úspěchem má nyní v soutěži konkurenčního Amazonu sídlícího rovněž v Seattlu nakročen další český tým. Pět studentů z ČVUT pod vedením Jana Šedivého postoupilo do finále The Alexa Prize. V ní se soutěží o to, kdo dokáže vyvinout nejlepšího chatbota pracujícího s chytrým zařízením Amazon Echo.

Český bot nazvaný Alquist se dostal mezi tři nejlepší na světě. Ve finále se utká s botem Sounding Board z University of Washington a botem What's up ze skotské Heriot-Watt University. Úspěch je to výrazný, v předchozím kole soutěžili i prestižní školy jako Princeton, Carnegie Mellon či University of California v Berkeley. Celkem Amazon obdržel přes sto přihlášek z nejlepších škol světa.

Předchozí kolo odstartovalo letos na jaře a působilo v něm dvanáct univerzitních týmů. ČVUT díky tomu dostala 100 tisíc dolarů, díky čemuž bylo možné se rozvoji bota Alquist řádně věnovat. Amazon také přístup ke cloudu Amazon Web Services a podpoře týmu kolem digitální asistentky Alexa.

Soutěž za 2,5 milionu dolarů

Český bot v dosavadním soutěžení obdržel nejvyšší průměrné hodnocení. Digitální asistenty testovali přímo zákazníci Amazonu, kteří Alexu využívají. Ti s boty běžně konverzovali a následně je hodnotili. Kritérií ale bylo několik. Vliv měli také přímo odborníci z Amazonu, hodnotí se vědecký přínos, přesnost odpovědí, znalost témat a podobně.

ČVUT na botovi nadále pracuje. Vyhlášení absolutního vítěze z trojice nejlepších proběhne na tradiční technické konferenci Amazonu nazvané re:INVENT, kde se oznamují zejména novinky kolem AWS, koncem letošního roku v Las Vegas. Celkově je v soutěži k dispozici 2,5 milionu dolarů.

To, jak se tým kolem bota Alquist (jméno pochází z Čapkova R.U.R., stejně jako třeba jméno českého AI startupu Rossum) dal dohromady a jak probíhá vývoj, popisuje Jan Šedivý na svém blogu. Začalo se na akci eClub, kterou Šedivý po svém návratu do Česka a na svoji alma mater rozjel. Dříve působil v zahraničí výzkumech IBM a Googlu. V eClubu také působili lidé ze zmiňovaného X.GLU a zakladatelé Rossum jsou doktorandi od Šedivého.

„Držte nám palce. V sázce je půl milionu dolarů,“ zakončuje Šedivý. Amazon by byl rád, kdyby se alespoň jeden ze soutěžících chatbotů dostal na dvacet minut plynulé konverzace (mluvit s nimi je možné na různá společenská témata). Alquist se zatím dostal na asi deset minut.

Amazon se touto soutěží snaží rozšířit ekosystém kolem jeho umělé inteligence Alexa. Té se zatím v obdobné konkurenci (Cortana od Microsoftu či Siri od Applu) daří dobře. Například na letošním CESu byla Alexa integrovaná i do zubních kartáčků.