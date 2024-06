Letní schéma Primy: Malý pitaval, věznice a soutěž Kdo se ptá?

Autor: TV Prima

Televize Prima zařadí do prázdninového schématu sérii filmů Jurský park, dobrodružství Indiana Jonese nebo kriminální seriál Malý pitaval z velkého města. V premiéře uvede kinohit Top Gun: Maverick.





Letní program začíná dnes, na hlavním kanálu bude mít premiéru licencovaná soutěžní show Kdo se ptá? Moderátor Martin Dejdar bude každý pátek ve 20.15 dávat známým osobnostem kvízové otázky od běžných lidí. Soutěž podle švýcarského formátu Who is Asking? bude mít deset dílů.

Ve středu 17. července zařadí Prima první díl pořadu Ve službě: Za mřížemi, který diváky zavede do prostředí českých věznic. Nabídne pohled odsouzených i těch, kteří na ně dohlížejí. Vysílat se bude v pozdějším slotu od 21.30.

Z filmových premiér Prima chystá například snímky Rychlej Charlie (7. července), V zajetí mysli (14. července), Děti Nagana (25. července), Top Gun: Maverick (25. srpna). Fanoušci kriminálních seriálů mohou každé pondělí večer sledovat Malý pitaval z velkého města, každou středu opakování seriálu Polda.

Stanice Prima Cool bude od 24. června vysílat původní reality seriál Escape, který natočila už předloni. Pětadvacet epizod vypráví příběh mladé dvojice, která uteče z bohnické psychiatrické nemocnice. Seriál má předem danou dějovou linku, ale dialogy herců v jednotlivých situacích vznikaly spontánně před kamerou.

Od středy 10. července bude podvečerní čas na programu Prima Cool patřit premiérové 35. řadě seriálu Simpsonovi. 21. července se na obrazovky vrátí Sarah Michelle Gellarová coby Buffy, přemožitelka upírů.