Letošní olympijské hry streamuje pětkrát víc lidí než olympiádu z Tokia

Autor: Warner Bros. Discovery

Americká společnost Warner Bros. Discovery, které patří streamovací aplikace Max a stanice Eurosport, uvolnila některé údaje o sledovanosti letní olympiády. Největší sportovní událost roku jí pomohla získat rekordní počet nových předplatitelů v Evropě.





Společnost nezveřejňuje podrobnosti o počtu uživatelů v jednotlivých zemích a uvádí jen vybraná měřítka. V souhrnných datech jsou započítané všechny streamovací platformy, kromě Maxe tedy také Discovery+, které ještě funguje na některých trzích.

„Celkový počet unikátních uživatelů streamovacích platforem sledujících Paříž 2024 již po druhém dni letošních her překonal čísla z posledních Letních olympijských her v Tokiu,“ oznámila firma v tiskové zprávě. „Společnosti se zároveň už během zahajovacího víkendu překvapivě podařilo pokořit dosavadní rekord v počtu akvizic maloobchodních předplatitelů za jeden den,“ pochlubila se.

Počet streamovaných minut letošních olympijských her se v součtu na Max a Discovery+ skoro přehoupl přes jednu miliardu. To je zhruba sedmkrát více než ve stejném momentě minulých her v Tokiu. V absolutních číslech jde o 75 % streamovaných minut zaznamenaných v průběhu celé minulé letní olympiády. Uživatelé také na Max a Discovery+ tráví podstatně více času, zhruba o 63 % více než v průběhu tokijské olympiády.

Olympijské hry na streamovacích platformách sleduje pětkrát více uživatelů než v době olympiády v Tokiu, která se konala za přísných protiepidemických opatření. Klíčovým předpokladem dosažení těchto čísel bylo spuštění služby Max. Její uživatelé momentálně tvoří 80 % publika. Z hlediska počtu diváků streamovacích platforem byla zatím rekordní sobota 27. července.

Návštěvnost internetových stránek Eurosportu od začátku her narostla o více než 43 %. Více diváků oproti Tokiu přilákalo i lineární vysílání stanic Eurosportu na všech relevantních trzích. „Sledovanost je prozatím vyšší o 98 %, což vyvrací negativní trend poklesu celkového počtu televizních diváků zaznamenaného v posledních letech,“ konstatuje tisková zpráva Warner Bros. Discovery.

Společnost vysílá olympiádu celkem na 50 trzích v 19 jazykových mutacích.