Letošním žebříčkům vyhledávání na Googlu vévodil hokejový šampionát

Hokejové mistrovství světa či výkon hráče Davida Pastrňáka se letos zapsaly do historie, pokud jde o nejvyhledávanější výrazy v české verzi Googlu. Firma tyto žebříčky rozdělené po jednotlivých zemích uvolnila dnes.





Češi dále se zájmem zjišťovali, proč je přestupný rok a s podobnou intenzitou se dotazovali i na důvod absence Zdeňka Chlopčíka v taneční soutěži Superstar.

Pokud jde o zahraniční osobnosti, odpovídal vyhledledávač na zdravotní stav Roberta Fica po atentátu. Až druhé místo obsadil Donald Trump, který rovněž čelil atentátu a z pozdějších prezidentských voleb vyšel vítězně.

Zájem se soustředil také na praktické záležitosti. Lidé hledali podrobnosti k elektronickému systému přijímacího řízení na střední školy DiPSy. Častá byla vyhledávací fráze „Proč nejde Facebook?“ nebo „Proč má Plzeň ve znaku velblouda?“

Fenoménem letošního roku se stal pořad Clash of the Stars, kde se známé osobnosti utkávají v bojových sportech. Sledovanost drsných zápasů a kontroverzních výroků účastníků se promítla i do obrovského zájmu o tento pořad. Velký úspěch zaznamenal i seriál z české produkce Smysl pro tumor.