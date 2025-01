Liberecký fotbalový klub spouští Slovan+, placenou platformu s multimediálním obsahem

FC Slovan Liberec jako další fotbalový klub po vzoru pražské Sparty spustil vlastní placený mediální obsah. Platforma Slovan+ v zimním přípravném období nabídne přímé přenosy všech tří přípravných utkání na soustředění ve španělské Marbelle. Komentované streamy zahrnou duely proti Malmö, Wolfsbergu i Rakówu. Projekt si klade za cíl nechat nahlédnout do zákulisí fotbalového klubu ve městě pod Ještědem, i více zapojit fanouškovskou základnu.





Až do pátku 17. ledna je možné získat přístup k obsahu na první měsíc za zaváděcí cenu 3 €, poté bude přístup za 5 € měsíčně. Výhodu mají majitelé permanentek, kteří získají přístup k veškerému obsahu zdarma až do konce sezóny 2024/25. Musejí ale do konce ledna uplatnit kód, který jim přijde e-mailem.

Platformu Slovan+ je možné odebírat přes web slovan.plus nebo portál Herohero.

Sparta pro přístup k prémiovému obsahu používá účet Sparta iD. Přes něj se lze přihlásit k odběru rozhovorů a přenosů na Sparta TV, stejně jako nakoupit vstupenky nebo soutěžit o klubové ceny.