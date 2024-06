Liberecký kraj chce znovu koupit vysílač Ještěd

Liberecký kraj a České Radiokomunikace znovu jednají o budoucnosti hotelu a vysílače Ještěd. Kraj má dlouhodobě zájem odkoupit celý památkově chráněný objekt.





Hejtman Libereckého kraje Martin Půta podepsal s generálním ředitelem Českých Radiokomunikací (CRA) Milošem Mastníkem memorandum, v němž se operátor zavázal, že do konce letošního roku nebude jednat s jinými zájemci.

„Jsme připraveni jednat o možných podmínkách případného prodeje vysílače Ještěd Libereckému kraji,“ řekl Miloš Mastník. „Případný prodej by byl pochopitelně dojednán tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb, které obsluhujeme z vysílače Ještěd, zejména zajištění kontinuity pozemního televizního a rozhlasového vysílání a provozu síťových prvků, včetně radioreleových spojů, záložních zdrojů a nezbytnosti případných záložních řešení, a to v případě prodeje i rekonstrukce.“

„Memorandem vyjadřujeme, že nebudeme jednat o prodeji s jakýmkoli jiným případným zájemcem, a to do 31. prosince 2024. Je naším přesvědčením, že pokud by měl horský hotel a vysílač Ještěd přejit do jiných rukou, tak jedině takových, kde se mu dostane nejlepší péče důstojné jeho významu. Takovým partnerem je pro nás Liberecký kraj,“ dodal Miloš Mastník.

„Za tento vstřícný krok CRA jsem velmi rád. Záměr o koupi hotelu a vysílače by ale mělo projednat a schválit až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních krajských voleb. Tímto jsme mu připravili pevnou půdu a naznačili možnost způsobu financování,“ uvedl hejtman Půta. Potvrdil, že podmínky odkupu by respektovaly technické podmínky provozu vysílače.

Podepsané memorandum zohledňuje mimo jiné zákonem požadované ochrany prvků sítí elektronických komunikací na vysílači nebo ochranu významných krajinných prvků v blízkosti, například Rohanského kamene. Autor: Liberecký kraj

Liberecký kraj chtěl vysílač a hotel koupit už v roce 2008, k naplnění odsouhlaseného záměru však nikdy nedošlo. Oceňovaná stavba architekta Karla Hubáčka slouží veřejnosti od 9. července 1973. Železobetonové jádro objektu spojuje vysílač, hotel a restauraci. Od roku 2005 je Ještěd národní kulturní památkou, v květnu 2007 začal stát usilovat o zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

Celý objekt vlastní České Radiokomunikace, které se starají o standardní údržbu nebo opravu pláště budovy. Současná vlastnická struktura ale neumožňuje požádat o podporu z evropských nebo jiných finančních zdrojů na významnější rekonstrukci, připomněl Liberecký kraj v tiskové zprávě.