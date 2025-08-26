Lupa.cz  »  Liberecký kraj může koupit vysílač Ještěd. Zastupitelé schválili obchod za 181 milionů

Liberecký kraj může koupit vysílač Ještěd. Zastupitelé schválili obchod za 181 milionů

Filip Rožánek
Dnes
Vysílač Ještěd Autor: České Radiokomunikace
Vysílač Ještěd

Zastupitelé Libereckého kraje schválili záměr koupě horského hotelu a vysílače Ještěd od společnosti České Radiokomunikace. Pro koupi hlasovalo v úterý 34 ze 43 přítomných zastupitelů. Jeden byl proti a osm se zdrželo hlasování. Podle hejtmana Martina Půty je hlavním cílem záchrana a rekonstrukce ikonické stavby s ambicí jejího zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Smlouva by měla být uzavřena do konce letošního roku.

Kupní cena za nemovitost, za jejíž návrh obdržel architekt Karel Hubáček v roce 1969 Perretovu cenu, byla stanovena na 181 milionů korun. Další maximálně dva miliony korun by měl kraj zaplatit za movité vybavení. Součástí dohody je zřízení věcných břemen ve prospěch Českých Radiokomunikací, které budou i nadále využívat technologické prostory vysílače. 

Za tuto služebnost bude společnost kraji platit roční náhradu ve výši téměř 2,9 milionu korun, která se bude moci od roku 2028 navyšovat o inflaci. Po dokončení rekonstrukce bude hodnota služebnosti upravena na základě nového znaleckého posudku.

„Kupujeme tuto stavbu v podstatě proto, abychom ji opravili a zachránili,“ prohlásil v tiskové zprávě hejtman Martin Půta. Dodal, že Liberecký kraj má podle něj větší šanci získat na nákladnou opravu dotace z evropských či národních zdrojů než soukromý vlastník. Generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník uvedl, že jejich záměrem bylo předat Ještěd subjektu, který mu bude věnovat náležitou péči.

Kraj nyní bude pokračovat v přípravě projektové dokumentace k rekonstrukci, jejíž náklady jsou odhadovány na více než 400 milionů korun. Podle Půty je v nejhorším stavu plášť budovy a venkovní betonové konstrukce. Na opravách plánuje kraj spolupracovat s odborníky, kteří se na stavbě v minulosti podíleli, jako jsou architekti Miroslav Masák či Jiří Suchomel. V budoucnu by v části prostor mohla vzniknout expozice věnovaná stavbě a jejímu tvůrci Karlu Hubáčkovi.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

