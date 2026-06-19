Licenci ČNB na služby kolem kryptoměn získala další česká firma, provozuje i bankomaty na bitcoin

Na českém trhu působí další hráč, který získal kryptoměnovou licenci MiCA od České národní banky. Jde o společnosti IP wBTCb solutions a wBTCb.cz, které provozují službu Bit.plus. Firmy spadající do skupiny wBTCb tak budou působit jako regulovaní poskytovatelé kryptoměnových služeb pod dohledem ČNB a v souladu s jednotnými pravidly Evropské unie. ČNB první provozovatele certifikovala letos v únoru.
Licenční řízení skupiny wBTCb trvalo skoro jeden rok. ČNB posuzovala interní procesy, bezpečnostní opatření i regulatorní připravenost obou společností.
Skupina wBTCb je na trhu od roku 2014. Dle svých slov obsluhuje desítky tisíc klientů, a to skrze aplikaci Bit.plus, webovou platformu a bankomatů na bitcoiny (těch má v Česku třicet).
“Společnost IP wBTCb solutions, s.r.o., která provozuje mobilní aplikaci Bit.plus a webovou aplikaci app.bit.plus, získala oprávnění k úschově a správě kryptoaktiv jménem klientů, směně kryptoaktiv za peněžní prostředky, směně kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva a k převodům kryptoaktiv jménem klientů,” uvedla firma.
IP wBTCb solutions propojuje licenci MiCA s oprávněním poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.
“Toto ojedinělé spojení regulace kryptoaktiv a platebních služeb otevírá možnosti, jež zůstávají ostatním hráčům na trhu zatím nedostupné. Společnost tak může například realizovat kryptoplatby nebo rozvíjet svou působnost prostřednictvím sítě pověřených zástupců,” shrnul Martin Stránský, výkonný ředitel firem wBTCb.