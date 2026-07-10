Lidl hlásí únik zákaznických dat, útočníci se dostali k telefonům nebo datům narození

Řetězec Lidl oznámil bezpečnostní incident, v rámci nějž se k některým datům jeho zákazníků dostali útočníci. Únik se měl odehrát u poskytovatele IT služeb Lidlu. Odcizená data podle obchodu zahrnují zákaznické informace zákazníků online obchodu, jako je oslovení, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a zákaznické číslo.
„Zasažené zákazníky jsme již o incidentu informovali,“ uvádí Veronika Nová z firemní komunikace Lidlu. Firma je upozornila na možné pokusy o phishing nebo zneužití identity. Upozornění rozeslala dnes a podle Nové nemá v současné době konkrétní důkazy o zneužití dat.
„Samotný systém internetového obchodu zasažen nebyl. Hesla, fakturační a doručovací adresy, bankovní údaje nebo jiné platební informace našich zákazníků nejsou dotčeny. Zákaznické účty nebyly napadeny,“ říká Nová. Poskytovatel IT služeb firmy podal trestní oznámení a společnosti informovaly Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).