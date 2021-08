Ligu mistrů i Bundesligu získala TV Nova, nabídne je na nových stanicích

Televize Nova získala vysílací práva na Ligu mistrů UEFA, italskou Serii A, španělskou LaLigu a německou Bundesligu. Přenosy budou vysílat její dvě nové stanice, Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Začnou vysílat už 13. srpna. Distribuční práva na tyto soutěže získala TV Nova díky novému partnerství se Saran Media Group.

Z každého hracího dne Ligy mistrů UEFA nabídnou stanice Nova Sport 3 a Nova Sport 4 většinu zápasů. Úterní první a středeční třetí volbu bude vysílat kanál Premier Sport 2.

„Zápasy Ligy mistrů UEFA budou doprovázet na stanicích Nova Sport 3 a Nova Sport 4 i velkoryse pojatá zápasová studia s fotbalovými experty. V novém studiovém komplexu, který brzy představíme, hrají sportovní zpravodajství a přenosy důležitou roli. Soustředíme se zde na propojení sportovních výsledků a aktualit s živým vysíláním v moderním pojetí designu a se špičkovým technologickým servisem,“ řekl kreativní ředitel TV Nova Alan Záruba.

Nové kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4 začnou vysílat už 13. srpna se startem německé Bundesligy a španělské LaLigy. O týden později začíná italská Serie A a 17. srpna Nova Sport odvysílá 4. předkolo Ligy mistrů UEFA.

Na nové sportovní stanice se mohou diváci těšit v nabídce O2 TV, T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom a DIGI Slovakia. TV Nova jedná o distribuci Nova Sport 3 a 4 i s dalšími partnery.

Kromě toho bude v O2 TV a T-Mobile TV zařazena stanice Premier Sport 2. Začne vysílat v úterý 17. srpna, kdy přijdou na řadu souboje v play off o postup do základní skupiny UEFA Champions League. Tato stanice vznikne přímo v redakci O2 TV Sport. Fanoušci se tak dočkají i nového moderního studia s 3D grafikou a virtuální realitou.

Na výrobě TV programů a produkci se bude díky zkušenostem z minulých ročníků podílet i tým expertů z DIGI Slovakia.

Studio O2 TV v úpravě pro Ligu mistrů, autor: O2

„Plánujeme pokračovat v oblíbeném formátu studií při úterních i středečních zápasech. Na výrobě kanálu se bude podílet kompletní tým včetně moderátorů a komentátorů z O2 TV Sport. Vedle Ligy mistrů UEFA zařadíme do programu stanice Premier Sport 2 také přenosy z Premier League, NFL, MLB, UFC nebo basketbalové Euroligy,“ sdělil Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

V O2 TV budou nové stanice Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4 součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá, O2 TV Business i nového předplaceného tarifu O2 TV Sport Plus (299 Kč na třicet dní), který na osmi HD kanálech (O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, ČT sport, Premier Sport, Premier Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4) nabídne všechny oblíbené sporty na jednom místě.

„Majitelé O2 TV Bronzová budou mít v rámci ochutnávkového proma k dispozici nový kanál Premier Sport 2 s prestižní Ligou mistrů UEFA,“ podotkla Dana Tomášková, ředitelka O2 TV. „Držitelé starého tarifu O2 TV Sport Pack si mohou všechny nové kanály Premier Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4 užívat až do 15. září zdarma. Po tomto datu dojde k ukončení původního O2 TV Sport Packu a nahradí se novým tarifem O2 TV Sport Plus s osmi HD kanály. O změně budeme všechny zákazníky v dostatečném předstihu informovat. Pokud divák nechce sledovat nejlepší fotbalové soutěže na novém O2 TV Sport Plus, tak svůj tarif může kdykoliv během svého předplaceného období zrušit,“ doplňuje Dana Tomášková.

T-Mobile TV zařazuje nové stanice do tarifů M, L a XL. V případě satelitní televize jde o tarify M a L.

(Průběžně aktualizujeme)